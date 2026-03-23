„Es fühlt sich wieder wie zu Hause an“

Seine Freude darüber, dass er wieder mit dem grünen Trikot auflaufen darf, war dem Knipser aber trotzdem anzumerken. Denn zuletzt hatte er es nicht immer leicht: Vergangenes Jahr teilten ihm die Walser mit, dass sie nicht mehr mit ihm planen. Daraufhin ging er im Sommer zu Grödig, wo er bereits von 2018 bis 2021 gespielt hatte. Beim Salzburger Liga-Topteam lief es allerdings gar nicht nach Wunsch. „Die Euphorie war groß, aber im Endeffekt war es dann ein Herbst zum Vergessen für mich“, blickt Nika, der beim Ex-Bundesligisten des Öfteren auf der Bank Platz nehmen musste, zurück. Im Winter meldete sich dann Grünau wieder bei ihm. „Sie haben eingesehen, dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen“, erzählt der Kosovare.