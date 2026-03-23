„Haben sich Schiris wegen Ramadan abgemeldet?“

Obwohl unterhalb der vierten Leistungsstufe erst vier Ligen ins Frühjahr gestartet sind, leidet das Unterhaus unter Schiedsrichter-Mangel. Dies zeigte sich sogar beim Hit der 1. Landesliga, wo nur ein Unparteiischer aufkreuzte. Im Anschluss leitete der Obmann von Hausherr ASV das Reservespiel selbst.
Obwohl an diesem Wochenende nur drei Unterhaus-Klassen ins Frühjahr gestartet sind, hat der Fußballverband bereits jetzt große Sorgen, alle Partien ordentlich mit Unparteiischen besetzen zu können. Die Zeiten, in denen ab der 1. Klasse vielleicht nur ein Schiedsrichter zum Spiel kam, sind längst passé. Die Bilanz zum Jahresstart: Zwei Spiele in der 1. Landesliga und vier in der 2. LL Nord wurden von nur je einem Spielleiter begleitet. Unterhalb ist Assistentenlosigkeit an den Linien Normalzustand.
Besonders fiel dies beim Landesliga-Hit zwischen ASV Salzburg und Golling auf, wo lediglich Bernhard Frauenschuh als Spielleitung auftauchte. Im Anschluss pfiff sich ASV-Obmann Robert Neureiter das Reservespiel selbst und stellte die Frage in den Raum: „Haben sich 35 Schiris wegen Ramadan abgemeldet? Wir reden immerhin von der fünften Liga.“ Seine Sorge: Der volle Unterhausbetrieb kommt erst im April in Schwung, von Nachwuchsspielen ist da noch gar keine Rede. Das etwa aus Oberösterreich bekannte Hilfsschiedsrichtersystem, bei dem Klubs selbst Unparteiische stellen, könnte in Salzburg aufgrund akuter Notwendigkeit so wohl auch eines Tages zur Anwendung kommen.
Letzte Chance genutzt
Widerspruch gab es derweil von Schlusslicht Pfarrwerfen. Die Pongauer nutzten das selbst ausgerufene Spiel der letzten Chance und verkürzten mit dem 2:0 gegen St. Michael den Rückstand auf den Rest der Liga. Obmann Daniel Hager: „Bei einer Niederlage wären wir zehn Punkte hinten gelegen. Das wäre wohl gleichbedeutend mit dem Abstieg.“ Die Schiri-Sorgen aus Itzling teilt er allerdings nicht. „Ein Schiedsrichter in der Landesliga muss ja ein gewisses Niveau haben. Das haben die Assistenten heute oft nicht mehr. Da gibt es genug Fehlentscheidungen, nur weil man sich blind auf den Mann draußen verlässt.“
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