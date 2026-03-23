„Haben sich Schiris wegen Ramadan abgemeldet?“

Letzte Chance genutzt

Widerspruch gab es derweil von Schlusslicht Pfarrwerfen. Die Pongauer nutzten das selbst ausgerufene Spiel der letzten Chance und verkürzten mit dem 2:0 gegen St. Michael den Rückstand auf den Rest der Liga. Obmann Daniel Hager: „Bei einer Niederlage wären wir zehn Punkte hinten gelegen. Das wäre wohl gleichbedeutend mit dem Abstieg.“ Die Schiri-Sorgen aus Itzling teilt er allerdings nicht. „Ein Schiedsrichter in der Landesliga muss ja ein gewisses Niveau haben. Das haben die Assistenten heute oft nicht mehr. Da gibt es genug Fehlentscheidungen, nur weil man sich blind auf den Mann draußen verlässt.“