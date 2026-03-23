Bischofshofens neuer Knipser hat noch einiges vor

Melih Akbulut zeigte in seinem ersten Heimspiel für Bischofshofen gleich mit einem Doppelpack auf. Der Stürmer kam erst im Winter von Austria Lustenau und sprach über eine Parallele zu Idol Cristiano Ronaldo.
Am letzten Tag des Wintertransferfensters ging alles ganz schnell. Binnen weniger Stunden hat Westligist Bischofshofen noch Melih Akbulut von Zweitligist Austria Lustenau ausgeliehen. Der Stürmer erwies sich in seinem ersten Heimspiel als Volltreffer – er netzte im Derby gegen St. Johann doppelt und war am 4:0 damit stark beteiligt.
Der 19-Jährige selbst wurde in rund eineinhalb Monaten bereits perfekt integriert, bezeichnet den BSK schon als „Familie“. Sein Ziel beim Pongauer Klub lautet so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen. „Deswegen habe ich mich auch entschieden, zu Bischofshofen zu kommen, um meine Karriere voranzutreiben.“ Im Sommer kehrt er planmäßig ins Ländle zurück. Geht es nach ihm, soll es danach aber weiter bergauf gehen. Sein großes Vorbild heißt nämlich Cristiano Ronaldo. Akbulut trägt beim BSK die Rückennummer 7, wie auch Idol „CR7“. Zufall oder eine bewusste Entscheidung? „Das war Glück“, lacht Akbulut.
Dienstag geht es für ihn und Kollegen weiter – in Altach. „Ich finde die Ansetzung ein bisschen komisch“, seufzt Trainer Sean Caldwell.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.