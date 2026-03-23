Bischofshofens neuer Knipser hat noch einiges vor

Der 19-Jährige selbst wurde in rund eineinhalb Monaten bereits perfekt integriert, bezeichnet den BSK schon als „Familie“. Sein Ziel beim Pongauer Klub lautet so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen. „Deswegen habe ich mich auch entschieden, zu Bischofshofen zu kommen, um meine Karriere voranzutreiben.“ Im Sommer kehrt er planmäßig ins Ländle zurück. Geht es nach ihm, soll es danach aber weiter bergauf gehen. Sein großes Vorbild heißt nämlich Cristiano Ronaldo. Akbulut trägt beim BSK die Rückennummer 7, wie auch Idol „CR7“. Zufall oder eine bewusste Entscheidung? „Das war Glück“, lacht Akbulut.