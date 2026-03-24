50 Millionen Schaden: Tschick löste den Brand aus!

60.000 Quadratmeter Fläche betroffen

Die Anklagebehörde erklärte, dass Polstermöbel an der Außenwand des Gebäudes abgestellt waren, als das Feuer begann. Diese seien in Brand geraten und hätten sich von dort auf den gesamten Komplex ausgebreitet. Leicht entflammbare Gegenstände seien an der Brandstelle nicht gelagert gewesen. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden, eine Anklage sei daher nicht zu erwarten, so die Sprecherin weiter.