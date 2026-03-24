Verursacher unbekannt
50 Millionen Schaden: Tschick löste den Brand aus!
Ein Feuer hat vergangenen Oktober einen riesigen Gewerbekomplex in Freiburg zerstört – nun deutet alles auf eine glimmende Zigarette als Auslöser hin. Der Schaden ist mit 50 Millionen gigantisch, der Verursacher wird wohl unerkannt bleiben.
Nach einem der größten Brände der vergangenen Jahre im Südwesten Deutschlands stehen die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft dürfte eine glimmende Zigarette den Brand im Oktober ausgelöst haben.
Hinweise auf eine technische oder elektronische Zündquelle seien im Zuge der Spurensuche durch Brandexperten nicht gefunden worden, berichtet die „Badische Zeitung“.
60.000 Quadratmeter Fläche betroffen
Die Anklagebehörde erklärte, dass Polstermöbel an der Außenwand des Gebäudes abgestellt waren, als das Feuer begann. Diese seien in Brand geraten und hätten sich von dort auf den gesamten Komplex ausgebreitet. Leicht entflammbare Gegenstände seien an der Brandstelle nicht gelagert gewesen. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden, eine Anklage sei daher nicht zu erwarten, so die Sprecherin weiter.
Das Feuer zerstörte den Gewerbekomplex im Stadtteil Hochdorf auf einer Fläche von rund 60.000 Quadratmetern, unweit der Autobahn. Mehrere Unternehmen waren betroffen, der Schaden wird auf rund 50 Millionen Euro geschätzt.
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