„War der schwierigste Winter in meiner Karriere“

Wie es dazukam? „Eigentlich hat es gar nicht so schlecht angefangen, die Rennen im Dezember waren in Ordnung. Aber im Jänner lief es dann suboptimal, da hatte ich einen Ausfall nach dem anderen. Zudem kam mein Sturz in Bulgarien, wo ich auf den Kopf gefallen bin“, resümiert die Flachauerin, die für ihre Misere auch eine Erklärung hat: „Wenn es ein paar Mal hintereinander nicht nach Plan läuft, ist diese Selbstverständlichkeit auf einmal weg. Man fährt dann nicht mehr mit dem letzten Risiko, weil man nicht schon wieder ausscheiden will. Aber wenn man nicht auf dem letzten Zacken unterwegs ist, hat man bei uns keine Chance.“