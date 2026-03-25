Nahost-Krieg und Operation verhindern den Auftakt!

„Für mich ist der Auftakt bereits einige Wochen davor ins Wasser gefallen“, verrät der 41-Jährige, der bereits in der Vorsaison (im Oktober hatte er WM-Silber geholt) mit massiven Problemen an der Bandscheibe zu kämpfen hatte. „Es hat sich in der Vorbereitung auf die neue Saison jedoch nicht verbessert, auch mental war es herausfordernd“, sagt der Lasberger, der Mitte Februar dann den Entschluss gefasst hatte, sich einer Operation in Wien Speising zu unterziehen.