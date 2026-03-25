Nahost-Krieg und Operation verhindern den Auftakt!

Aufgrund der unhruhigen Lage im Nahen Osten wurde der an diesem Wochenende geplante Auftakt des Para-Triathlon-Weltcups in Abu Dhabi gestrichen. Der Mühlviertler Florian Brungraber hätte aber ohnehin gefehlt, musste er sich doch im Februar einem Eingriff unterziehen. Als Comeback fasst er die EM im Juni ins Auge.
Aufgrund der unruhigen Lage im Nahen Osten wurde neben den Formel-1-Rennen zuletzt auch der am Wochenende geplante Triathlon-Weltcup für die Elite- und Para-Serie in Abu Dhabi gestrichen, die Age-Group-Bewerbe steigen trotzdem. Für die Planungen von OÖ-Para-Ass Florian Brungraber spielte die Absage ohnehin nur bedingt eine Rolle.
„Für mich ist der Auftakt bereits einige Wochen davor ins Wasser gefallen“, verrät der 41-Jährige, der bereits in der Vorsaison (im Oktober hatte er WM-Silber geholt) mit massiven Problemen an der Bandscheibe zu kämpfen hatte. „Es hat sich in der Vorbereitung auf die neue Saison jedoch nicht verbessert, auch mental war es herausfordernd“, sagt der Lasberger, der Mitte Februar dann den Entschluss gefasst hatte, sich einer Operation in Wien Speising zu unterziehen.
„Die Richtung stimmt!“
„Ich habe einen Bandscheibenersatz erhalten, der Eingriff ist gut verlaufen“, so Brungraber, der sich derzeit noch im Rehaprozess im Olympiazentrum auf der Gugl befindet. An ein baldiges Comeback ist aktuell noch nicht zu denken. „Intervalltraining ist noch undenkbar, eine erhöhte Grundlage ist möglich. Es geht in die richtige Richtung“, ist der zweifache Paralympic-Silberne guten Mutes, bei der EM im spanischen Tarragona (13. Juni) wieder zu starten.
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