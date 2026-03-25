„Grüne Front“ gegen Pflanzen-Eindringlinge

Ein milder Morgen hängt über der Wachau – doch hinter der Postkartenidylle wächst eine unsichtbare Bedrohung: invasive Pflanzenarten, die heimische Lebensräume verdrängen. Seit Anfang 2026 stemmen sich die „Welterbegemeinden Wachau“ mit einem neuen, vom Biodiversitätsfonds finanzierten Projekt dagegen. Drei Jahre lang werden entlang der Donau sogenannte Neophyten wie Robinie, Eschenahorn und Götterbaum gezielt zurückgedrängt – besonders auf den sensiblen Inseln zwischen Grimsing und Weißenkirchen.