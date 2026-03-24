Zeugen sollen mysteriöse Entführungsrätsel lösen

„Kofferraum-Entführung“ gibt weiter Rätsel auf

Über den aufsehenerregenden Vorfall in Hall in Tirol haben wir bereits berichtet: Am Samstag soll ein Mann einen Kontrahenten in den Kofferraum eines dunklen Kombis gedrängt haben und mit dem Wagen davongefahren sein. Dies hätten zwei Zeugen bei der Polizei gemeldet, erklärte Sprecher Viehweider. Eine Großfahndung entlang der A12 führte zu keinem Ergebnis.