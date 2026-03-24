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Am Heimweg von Schule

Keine heiße Spur nach Entführungsalarm um Mädchen

Tirol
24.03.2026 13:21
Ein siebenjähriges Mädchen wäre offenbar beinahe Opfer von Entführern geworden (Symbolbild).
Ein siebenjähriges Mädchen wäre offenbar beinahe Opfer von Entführern geworden (Symbolbild).(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH, Krone KREATIV)
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Es ist der Albtraum jeder Eltern: Unbekannte Täter – ein Mann und eine Frau – sollen am Montag im Tiroler Völs bei Innsbruck versucht haben, ein siebenjähriges Mädchen zu entführen. Die Polizei ermittelt seither auf Hochtouren. Heiße Spur gibt es bis dato leider keine.

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Am Montagnachmittag hatte die Mutter des mutmaßlichen Opfers Anzeige bei der Polizei erstattet. Demnach hätte das maskierte Täterpaar das siebenjährige Mädchen zwischen 12.30 und 12.40 Uhr am Heimweg von der Schule im Bereich Innsbrucker Straße 8 an der Hand bzw. am Arm gepackt.

Schülerin konnte sich losreißen
„Das Kind habe sich sofort massiv gewehrt, losgerissen und sei geflüchtet. Eine Fahndung und die bisherigen Erhebungen verliefen negativ“, berichtete die Polizei noch am Montag. Die Verdächtigen sollen offenbar mit einem weißen Seat unterwegs gewesen sein.

Zitat Icon

Bis dato haben sich noch keine Zeugen gemeldet. Wir hoffen weiter auf Hinweise.

Ein Polizeisprecher zur „Krone“

Die Ermittlungen liefen auch am Dienstag weiter auf Hochtouren. Heiße Spur zu dem flüchtigen Täterpaar gebe es aber nach wie vor keine, hieß es vonseiten der Polizei. Bis dato hätten sich auch noch keine Zeugen gemeldet.

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23.03.2026

Verstärkte Streifentätigkeit
Man nehme den Vorfall jedenfalls sehr ernst und führe in dem Bereich in Völs auch verstärkte Streifentätigkeiten durch. Außerdem hofft die Exekutive weiter auf mögliche Augenzeugen.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Kematen unter der Telefonnummer: 059 133/7115.

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