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Vorfall in Tirol

Entführungsalarm: Kind von maskiertem Paar gepackt

Tirol
23.03.2026 21:18
Die Polizei ermittelt in diesem Fall. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt in diesem Fall. (Symbolbild)(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Entführungsalarm um eine Schülerin am Montag in Tirol: Die Siebenjährige gab an, von zwei maskierten Unbekannten am Arm erfasst worden zu sein, sie konnte sich losreißen. Die Polizei fahndet nun nach einem Paar.

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Am Montag zeigte die Mutter gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter bei der Polizei Kematen an, dass zwei bisher unbekannte Personen (ein Mann und eine Frau) zwischen 12.30 und 12.40 Uhr das Mädchen auf dem Heimweg von der Schule in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) im Bereich Innsbrucker Straße 8 an der Hand bzw. am Arm ergriffen hätten. Das Kind habe sich sofort massiv gewehrt, losgerissen und sei geflüchtet.

Beide Personen maskiert
Eine Fahndung und die bisherigen Erhebungen verliefen negativ. Eine Beschreibung des unbekannten Paares liegt vor.

  • Mann, schlank, ca. 185 bis 190 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzer Lederjacke, weißen Turnschuhen und schwarzen Lederhandschuhen. Mit schwarzer Sturmhaube maskiert.
  • Frau, schlank, ca. 170 cm groß, bekleidet mit lila-beiger Jogginghose, weißer Wolljacke und blauen Handschuhen. Mit blauer Schihaube maskiert.

Die Verdächtigen sollen mit einem weißen Seat unterwegs gewesen sein. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Kematen (Tel. 059133/7115) wird ersucht.

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