Entführungsalarm: Kind von maskiertem Paar gepackt

Am Montag zeigte die Mutter gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter bei der Polizei Kematen an, dass zwei bisher unbekannte Personen (ein Mann und eine Frau) zwischen 12.30 und 12.40 Uhr das Mädchen auf dem Heimweg von der Schule in Völs (Bezirk Innsbruck-Land) im Bereich Innsbrucker Straße 8 an der Hand bzw. am Arm ergriffen hätten. Das Kind habe sich sofort massiv gewehrt, losgerissen und sei geflüchtet.