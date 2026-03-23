Streit, Entführung oder nur Scherz? Zeugen gesucht

Für Aufsehen sorgte ein großer Polizeieinsatz am Samstagabend in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land, wie die „Krone“ berichtete. Vorerst war unklar, worum genau es dabei ging. Nun gab die Polizei weitere Details bekannt. Der Fall ist jedoch weiterhin mysteriös.
Wie die Exekutive am Montagnachmittag in einer Aussendung bekannt gab, war es laut Zeugen am Samstag um kurz nach 17 Uhr in der Nähe des Umspannwerks in der Bert-Köllensperger-Straße zu einem Streit zwischen zwei noch unbekannten Männern gekommen. „Im Verlauf dieses Vorfalls dürfte einer der beiden Männer den anderen in den Kofferraum eines dunklen Kombis gedrängt und diesen geschlossen haben“, so die Ermittler.
Weitere Zeugen gesucht
Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrzeug in eine unbekannte Richtung. Wie ein Sprecher auf Nachfrage der „Krone“ erklärt, „ist noch unklar, ob es sich bei dem Vorfall nicht auch einfach nur um einen dummen Scherz gehandelt hat“. Da bis dato kein Fahrzeug gefunden werden konnte und der Vorfall noch einige Fragen aufwirft, bittet die Polizei um weitere Hinweise aus der Bevölkerung bzw. dass sich die beiden beteiligten Männer melden.
Hinweise nimmt das Landeskriminalamt entgegen: 059133/703333
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