Streit, Entführung oder nur Scherz? Zeugen gesucht

Weitere Zeugen gesucht

Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrzeug in eine unbekannte Richtung. Wie ein Sprecher auf Nachfrage der „Krone“ erklärt, „ist noch unklar, ob es sich bei dem Vorfall nicht auch einfach nur um einen dummen Scherz gehandelt hat“. Da bis dato kein Fahrzeug gefunden werden konnte und der Vorfall noch einige Fragen aufwirft, bittet die Polizei um weitere Hinweise aus der Bevölkerung bzw. dass sich die beiden beteiligten Männer melden.