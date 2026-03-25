Künftig fleißig studieren statt zackig exerzieren

„Hier in Hainburg entsteht etwas ganz Großes!“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schwärmte beim Spatenstich für den Europacampus in Hainburg von einem „neuen Wissensstandort für eine starke Zukunft“. Auf dem Areal der einstigen Marc-Aurel-Kaserne werden in der Stadt an der Donau im Bezirk Bruck an der Leitha künftig die TU Wien und die Hochschule für Angewandte Wissenschaft St. Pölten (vormals Fachhochschule) grüne Technologien, intelligente Regionen und andere Zukunftsthemen erforschen und lehren. Und zwar in Allianzen mit anderen europäischen Forschungseinrichtungen – daher der Name „Europacampus“.