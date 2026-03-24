Klopp über Gerüchte: „Haben Deppen geschrieben!“

Bis er auf die vielen Gerüchte um seine Person angesprochen wurde. Ob jenes, dass er Teamchef der deutschen Nationalelf werden will, meinte er noch ruhig: „Nervig ist das gar nicht. () Besser, die Leute denken, Jürgen Klopp könnte das in Zukunft machen als sie denken, Jürgen Klopp ist der Letzte, der das machen sollte“, erklärte er.