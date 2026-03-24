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Klopp über Gerüchte: „Haben Deppen geschrieben!“

Salzburg
24.03.2026 13:11
Bleibt wohl bei Red Bull: Jürgen Klopp (re.).
Bleibt wohl bei Red Bull: Jürgen Klopp (re.).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

„Kloppo“ teilte ordentlich aus! Jürgen Klopp äußerte sich bei einem Medientermin von „Magenta TV“ über die vielen Gerüchte der letzten Wochen, welche ihn mit einem Wechsel zu Real Madrid oder zum Deutschen Fußball Bund (DFB) in Verbindung brachten. Ein vorzeitiges Ende seiner Tätigkeit bei Red Bull scheint somit vorerst vom Tisch.

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Bestens gelaunt präsentierte sich Jürgen Klopp gestern bei einem Medientermin von „Magenta TV“, wo der ehemalige Liverpool-Trainer im Sommer gemeinsam mit Thomas Müller und Mats Hummels die Expertenriege während der Fußball-WM bildet.

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Keine Ahnung, ob das KI ist oder ob da irgendwelche Menschen sitzen und Dreck schreiben.

Jürgen KLOPP

Bis er auf die vielen Gerüchte um seine Person angesprochen wurde. Ob jenes, dass er Teamchef der deutschen Nationalelf werden will, meinte er noch ruhig: „Nervig ist das gar nicht. () Besser, die Leute denken, Jürgen Klopp könnte das in Zukunft machen als sie denken, Jürgen Klopp ist der Letzte, der das machen sollte“, erklärte er.

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Zu den Spekulationen um ein Engagement bei Real Madrid meinte er: „Gut, dass wir darüber sprechen. () Keine Ahnung, ob das KI (Künstliche Intelligenz) ist oder ob da irgendwelche Menschen sitzen und Dreck schreiben.“

Klopp schimpft auf Journalisten
Als es um sein vermeintlich bevorstehendes Aus bei Red Bull ging, war er endgültig in Rage. „Das haben die gleichen Deppen geschrieben. Der Kollege, der das geschrieben hat, hat mal gar keine Ahnung.“ Sieht so aus, als würde er Bulle bleiben.

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