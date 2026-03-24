Spekulation um mögliches Comeback von Céline Dion

Sängerin leidet an Stiff-Person-Syndrom

Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom mit schweren Muskelkrämpfen. Ob sie verreisen oder auftreten kann, hängt jeweils von ihrer Tagesform ab. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sang sie zum ersten Mal seit 2019 wieder öffentlich während der Eröffnungsfeier. Im November 2024 trat sie bei einer Show in Saudi-Arabien auf. Beim Eurovision Song Contest (ESC) in Basel war im Mai vergangenen Jahres vergeblich auf einen möglichen Auftritt von Dion gewartet worden.