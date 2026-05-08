Hantavirus: Entwarnung nach acht Wochen möglich

„Nicht Beginn einer Pandemie“

„Dies ist nicht der Beginn einer Pandemie“, beruhigte die WHO- Nothilfekoordinatorin, Maria van Kerkhove. Ein Vergleich mit dem Start der Corona-Pandemie vor sechs Jahren sei nicht angebracht. Hantaviren werden üblicherweise durch infizierte Nager wie Ratten oder Mäuse übertragen. Das niederländische Paar, das die ersten Symptome zeigte und später an der Infektion starb, war laut argentinischer Regierung bereits seit 2025 in der Region unterwegs gewesen. Das Schiff war im Süden Argentiniens gestartet und hatte mehrere Stationen im Südatlantik und in der Antarktisregion, darunter St. Helena. Es lag zeitweise auch vor der Küste von Kap Verde vor Anker.