Liebesurlaub endet für Steirer in Schweden in Haft

Verlobte beteuerte: „Er hat die Rechnung bezahlt!“

Doch die Mutter wollte nicht abwarten und rief in besagtem Hotel in Stockholm an. Dort teilte man ihr mit, dass ein Betrag von 13.100 Euro offen sei. 3600 Euro davon von einem Aufenthalt im Vorjahr. Ein Betrag, den der Student laut Aussage seiner Verlobten aber ganz sicher mit seiner Bankomatkarte bezahlt hatte. Sonst wäre er wohl nicht noch einmal in dasselbe Hotel eingecheckt. „Es gab auch nie eine Forderung oder Mahnung seitens des Hotels“, so die Mutter.