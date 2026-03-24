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Die Top-5 in Tirol

Spritpreise zum Verzweifeln: Wo es „günstiger“ ist

Tirol
24.03.2026 10:25
Beim Blick auf die Tankrechnung kann einem das Lachen schon mal vergehen.
Beim Blick auf die Tankrechnung kann einem das Lachen schon mal vergehen.(Bild: auremar - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Jeder Autofahrer kennt‘s: Beim Blick auf die Tankanzeige hofft man in Zeiten wie diesen noch stärker, dass sich der Zeiger nicht so schnell nach unten oder links dreht. Für Sprit muss man dieser Tage gehörig tief in die Tasche greifen. Viele Fahrzeuglenker sind auf der Suche nach den „günstigsten“ Tankstellen. Doch wo sind diese?

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Spritpreisbremse, Steuersenkungen und Co. – seit dem Nahost-Konflikt ringt man um Maßnahmen, die massiven Preissteigerungen bei Diesel und Benzin halbwegs in den Griff zu bekommen. Was den Autolenker aber interessiert, ist das Hier und Jetzt. Wenn der Sprit morgen um 5 oder 10 Cent billiger ist, kann sich der Betroffene auch nichts davon kaufen, wenn sein Tank heute schon leer ist und ein Besuch an der Tankstelle unausweichlich ist.

Die „günstigsten“ Tankstellen in Tirol
Günstig tanken geht heutzutage gar nicht mehr – aber „günstiger“. Der Autofahrerclub ÖAMTC listet auf seiner Webseite die Preise aller Tiroler Tankstellen auf. Die „Krone“ hat die jeweils fünf „günstigsten“ Tankstellen für Super und Diesel herausgefiltert.

SUPER, Preis pro Liter

  1. Tankstelle Huber, Zellberg: 1,799 Euro
  2. Disk, Polling in Tirol: 1,804 Euro
  3. Shell, Stanzach: 1,809 Euro
  4. Shell, Sölden: 1,818 Euro
  5. BP, Sölden; Avanti, Rum; Shell, Vils: je 1,818 Euro

 

Stand: Dienstag, 24. März, 10.15 Uhr, Angaben ohne Gewähr.

DIESEL, Preis pro Liter

  1. Tankstelle Huber, Zellberg:  1,999 Euro
  2. Disk, Polling in Tirol:  2,034 Euro
  3. AP Diskont, Brixlegg: 2,089 Euro
  4. Shell, Sölden: 2,098 Euro
  5. Lagerhaus, Westendorf; AP Diskont Kufstein; AVIA Tux: je 2,099 Euro

 

Stand: Dienstag, 24. März, 10.15 Uhr, Angaben ohne Gewähr.

In Österreich dürfen Tankstellen die Spritpreise am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 12 Uhr erhöhen. Preissenkungen sind jederzeit erlaubt.

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