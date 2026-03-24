Spritpreise zum Verzweifeln: Wo es „günstiger“ ist

Spritpreisbremse, Steuersenkungen und Co. – seit dem Nahost-Konflikt ringt man um Maßnahmen, die massiven Preissteigerungen bei Diesel und Benzin halbwegs in den Griff zu bekommen. Was den Autolenker aber interessiert, ist das Hier und Jetzt. Wenn der Sprit morgen um 5 oder 10 Cent billiger ist, kann sich der Betroffene auch nichts davon kaufen, wenn sein Tank heute schon leer ist und ein Besuch an der Tankstelle unausweichlich ist.