Spritpreise zum Verzweifeln: Wo es „günstiger“ ist

Jeder Autofahrer kennt‘s: Beim Blick auf die Tankanzeige hofft man in Zeiten wie diesen noch stärker, dass sich der Zeiger nicht so schnell nach unten oder links dreht. Für Sprit muss man dieser Tage gehörig tief in die Tasche greifen. Viele Fahrzeuglenker sind auf der Suche nach den „günstigsten“ Tankstellen. Doch wo sind diese?
Spritpreisbremse, Steuersenkungen und Co. – seit dem Nahost-Konflikt ringt man um Maßnahmen, die massiven Preissteigerungen bei Diesel und Benzin halbwegs in den Griff zu bekommen. Was den Autolenker aber interessiert, ist das Hier und Jetzt. Wenn der Sprit morgen um 5 oder 10 Cent billiger ist, kann sich der Betroffene auch nichts davon kaufen, wenn sein Tank heute schon leer ist und ein Besuch an der Tankstelle unausweichlich ist.
Die „günstigsten“ Tankstellen in Tirol
Günstig tanken geht heutzutage gar nicht mehr – aber „günstiger“. Der Autofahrerclub ÖAMTC listet auf seiner Webseite die Preise aller Tiroler Tankstellen auf. Die „Krone“ hat die jeweils fünf „günstigsten“ Tankstellen für Super und Diesel herausgefiltert.
Stand: Dienstag, 24. März, 10.15 Uhr, Angaben ohne Gewähr.
Stand: Dienstag, 24. März, 10.15 Uhr, Angaben ohne Gewähr.
In Österreich dürfen Tankstellen die Spritpreise am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 12 Uhr erhöhen. Preissenkungen sind jederzeit erlaubt.
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