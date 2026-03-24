Bill Cosby muss erneut Millionenstrafe zahlen

In Unterwäsche aufgewacht

Nach den Angaben der Frau nahm Cosby sie ins Visier, als sie als Kellnerin in einem Restaurant in Sausalito nördlich von San Francisco gearbeitet hatte. Im Jahr 1972 habe er sie mit seiner Limousine abgeholt und ihr ein Glas Wein und eine vermeintliche Kopfschmerztablette gegeben. Danach habe sie immer wieder das Bewusstsein verloren und sei zu Hause in ihrer Unterwäsche aufgewacht. „Sie wusste, dass sie von Bill Cosby betäubt und vergewaltigt worden war“, hieß es in der Klageschrift.