Bill Cosby muss erneut Millionenstrafe zahlen

Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby muss einer Frau mehr als 19 Millionen Dollar (rund 16,4 Millionen Euro) Entschädigung wegen sexuellen Missbrauchs im Jahr 1972 zahlen.
Die Klägerin, die 84-jährige Donna Motsinger, hatte Cosby vorgeworfen, sie vor mehr als 50 Jahren unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Cosbys Anwälte gaben an, der 88-Jährige könne sich an keinen sexuellen Kontakt zu Motsinger erinnern. Falls es doch zu Sex gekommen sei, sei dieser einvernehmlich gewesen.
In Unterwäsche aufgewacht
Nach den Angaben der Frau nahm Cosby sie ins Visier, als sie als Kellnerin in einem Restaurant in Sausalito nördlich von San Francisco gearbeitet hatte. Im Jahr 1972 habe er sie mit seiner Limousine abgeholt und ihr ein Glas Wein und eine vermeintliche Kopfschmerztablette gegeben. Danach habe sie immer wieder das Bewusstsein verloren und sei zu Hause in ihrer Unterwäsche aufgewacht. „Sie wusste, dass sie von Bill Cosby betäubt und vergewaltigt worden war“, hieß es in der Klageschrift.
Der Fall wurde in demselben Gerichtsgebäude verhandelt, in dem eine Jury Cosby 2022 dazu verurteilt hatte, einer anderen Frau 500.000 US-Dollar Schadensersatz zu zahlen. Die Geschworenen hielten es für erwiesen, dass der Schauspieler die Klägerin 1975 missbraucht hatte, als sie erst 16 Jahre alt war.
Schauspieler galt jahrzehntelang als „America‘s Dad“
Cosby wurde in den USA jahrzehntelang als „America‘s Dad“ verehrt. In der Rolle als liebenswürdiger Arzt und gutmütiger Familienvater in der „Bill Cosby Show“ war er einer der beliebtesten TV-Stars des Landes. Durch die Missbrauchsvorwürfe Dutzender Frauen wurde er dann jedoch zum Geächteten.
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