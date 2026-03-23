US-Topbeamter erklärt, er sei teleportiert worden

Teleportation sei „unglaubliches Abenteuer“

Seine Freunde hätten ihn gefragt, wo er sei. „Und ich sagte: ,In einem Waffle House in Rome, Georgia.‘ Und sie sagten: ,Das ist unmöglich, du bist doch erst vor einem Augenblick hier weggegangen.‘ Aber es war möglich. Es war real“, behauptete Philips. Er betonte jedoch: „Teleportieren macht keinen Spaß.“ Denn man wisse nicht, was man tut. „Man versteht es nicht, es ist beängstigend, aber gleichzeitig – so real. Man weiß, dass es passiert, kann aber nichts dagegen tun, also lässt man sich einfach treiben. Und wow, was für ein unglaubliches Abenteuer das war!“