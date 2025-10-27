So viele glauben an Verschwörungstheorien

Österreicher zeigen großes Vertrauen in die Politik

Laut Projektinitiator Reinhard Heinisch tendieren rund 20 Prozent der Österreicher zu Verschwörungstheorien – weniger als in den meisten Nachbarländern. Ein wesentlicher Faktor sei „das Vertrauen in die Institutionen, das Vertrauen in die Politik“, erklärte er. „Und das ist in Österreich größer als anderswo.“ Nur in Deutschland ist der Anteil mit 13 Prozent geringer. Zum Vergleich: In Slowenien vermutet die Hälfte der Bevölkerung Komplotte, in der Slowakei sind es 37 Prozent. Die geringste Verschwörungsmentalität in Europa haben nordische Staaten wie Schweden mit nur 7,2 Prozent.