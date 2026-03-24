Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Berufungsverhandung

Totschläger hofft auf eine geringere Haftstrafe

Oberösterreich
24.03.2026 09:00
Das Oberlandesgericht in der Gruberstraße in Linz
Das Oberlandesgericht in der Gruberstraße in Linz(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Zwölf Jahre wegen Totschlags sind ihm zu viel: Weil ein 23-Jähriger in  Obernberg am Inn seinen eigenen Vater erstochen haben soll, fasste er diese hohe Strafe aus. Heute, Dienstag, hofft er bei der Berufungsverhandlung am Linzer Obergericht auf eine niedrigere Strafe. 

0 Kommentare

Er soll im Drogenrausch am 19. Jänner 2024 seinen eigenen Vater (59) mit neuen Messerstichen getötet haben, nachdem dieser mit einem Gewehr zweimal geschossen hatte: Deswegen wurde ein 23-Jähriger aus Obernberg am Inn am 17. Juli in Ried wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde eine bedingte Entlassung widerrufen und der Mann in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Zusätzlich soll der psychisch schwer gestörte Innviertler in der U-Haft einen Häftling schwer verletzt haben.

Lesen Sie auch:
22-Jähriger verdächtig
Mordalarm in OÖ: Sohn soll Vater erstochen haben
19.01.2024
Neue Vorwürfe
Vater erstochen: Gutachten bringt Wende in Prozess
29.04.2025

Heute, Dienstag, steht der 23-Jährige in Linz vor dem Obergericht. In dem Berufungsverfahren geht es um die Strafhöhe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
126.191 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
104.370 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
89.368 mal gelesen
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
2784 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1226 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
962 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Mehr Oberösterreich
Berufungsverhandung
Totschläger hofft auf eine geringere Haftstrafe
Schock nach Angriff
Überlebendes Stichopfer musste erneut ins Spital
1,24 Promille
Betrunkener E-Scooter-Raser von Polizei gestoppt
Linzer Makler getötet
Ballgeflüster am Handy „sabotiert“ Mordermittlung
Thommy & Amélie
Ein „dreifach zauberhaftes“ Tour-Finale wartet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf