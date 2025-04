Mordverdächtiger soll Mithäftling verletzt haben

In der Nacht auf den 19. Februar 2024 wurde die sonst so ruhige Gasse in Obernberg am Inn vom zuckenden Schein Dutzender Blaulichter erhellt. In einem kleinen, schmucken Einfamilienhaus war ein jahrelanger Familienstreit in einer schrecklichen Bluttat gegipfelt, die den Vater das Leben kostete – und die heute, nach zwei Vertagungen zum dritten Mal am Landesgericht Ried im Innkreis verhandelt wird. Auch ein Lokalaugenschein am Tatort fand statt.