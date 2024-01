Mordalarm in OÖ! Sohn soll Vater erstochen haben

Mordalarm in Obernberg am Inn (OÖ): Gegen 3 Uhr früh dürfte in der Innviertler Gemeinde in der Nacht auf Freitag ein Familienstreit völlig eskaliert sein und ein Todesopfer gefordert haben. Ein älterer Mann starb durch Stichverletzungen im Krankenhaus. Tatverdächtig ist sein Sohn.