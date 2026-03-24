Sturm will im Hit den Partycrasher spielen

Schöne Momentaufnahme

„Wir wissen genau, wo wir herkommen, was für Phasen wir auch durchlebt haben“, erinnert Jannes Horn an den Sommer, da ging Rapid sogar als Tabellenführer in die Länderspielpause. „Deswegen ruhen wir uns jetzt nicht aus. Jetzt haben wir so viel Selbstvertrauen, dass es uns auch nichts machen würde, wenn wir gegen Sturm nichts holen.“ Die Euphorie im Westen Wiens ist nach zwei Siegen in Folge in der Meistergruppe jedenfalls riesengroß. Logisch, dass manche Anhänger längst von der „Mission 33“ – dem 33. Meistertitel in der Klubgeschichte – träumen.