Sturm will im Hit den Partycrasher spielen

Nach ihren Siegen am Wochenende sind die Wiener Großklubs erster Jäger von Sturm. Rapid, vor wenigen Wochen noch im Dauerkrisen-Modus, ist plötzlich mittendrin im Titelrennen. Am Ostersonntag steigt der nächste Hit. Tabellenführer Sturm trifft in Wien auf Verfolger Rapid. Die Grün-Weißen könnten die Grazer als Leader ablösen.
Verrückt, verrückter, österreichische Bundesliga! Die spannendste und knappste Meistergruppe aller Zeiten spielt wahrlich alle Stückeln. Nach ihren Siegen am Sonntag sind die Wiener Klubs vorerst die ersten Jäger von Tabellenführer Sturm. Rapid ist nach dem 4:2-Heimsieg gegen den LASK, der seinen Zauber unter Trainer Didi Kühbauer mittlerweile auch eingebüßt hat, als Zweiter nur noch einen Zähler zurück. Der Austria fehlen als Dritter auch nur zwei Punkte auf die Schwarzen.
„Dass wir Tabellenführer sind, ist eine sehr schöne Momentaufnahme. Mehr aber auch nicht.
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Nach der Länderspielpause wartet auf Sturm nach dem Bullen-Hit schon der nächste Schlager: Rapid fordert daheim die Grazer zum Tanz und könnte die Mannschaft von Fabio Ingolitsch als Leader sogar ablösen. Dass Rapid plötzlich wieder mittendrin ist im Meisterrennen, ist aber typisch für diese durchgeknallte Saison.
Die Hütteldorfer hatten es nur mit Ach und Krach in die Top-Sechs geschafft und waren seit der Entlassung von Trainer Peter Stöger im November praktisch im Dauerkrisen-Modus.
Schöne Momentaufnahme
„Wir wissen genau, wo wir herkommen, was für Phasen wir auch durchlebt haben“, erinnert Jannes Horn an den Sommer, da ging Rapid sogar als Tabellenführer in die Länderspielpause. „Deswegen ruhen wir uns jetzt nicht aus. Jetzt haben wir so viel Selbstvertrauen, dass es uns auch nichts machen würde, wenn wir gegen Sturm nichts holen.“ Die Euphorie im Westen Wiens ist nach zwei Siegen in Folge in der Meistergruppe jedenfalls riesengroß. Logisch, dass manche Anhänger längst von der „Mission 33“ – dem 33. Meistertitel in der Klubgeschichte – träumen.
Sturm (testet diesen Freitag um 13 Uhr gegen die Vienna in Messendorf) kann am Ostersonntag aber den großen Partycrasher spielen und Rapids Titelträumen wieder einen Dämpfer verpassen. Dafür muss nach drei Niederlagen in Folge aber der erste Sieg gegen die Grün-Weißen seit dem vergangenen April her. Beim Titelverteidiger hält man den Ball weiterhin flach, schaut von Spiel zu Spiel. „Dass wir Tabellenführer sind, ist eine sehr schöne Momentaufnahme. Mehr aber auch nicht“, meinte Coach Ingolitsch nach dem Salzburg-Spiel.
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