Rapid-Streit um Elfer, Andreas Weimann klärt auf

„Drei Schützen auf der Liste“

In der Sky-Sendung „Talk und Tore“ schilderte Weimann am Abend dann: „Wir haben drei Elfmeterschützen auf der Liste: der Matti (Seidl, Anm.), ich und Bendi (Bolla, Anm.).“ Antiste war also nie für den Strafstoß vorgesehen. Natürlich könne Weimann nachvollziehen, dass der 23-Jährige gerne ein Tor erzielt hätte und entsprechend enttäuscht war, böse Nachwehen habe es allerdings nicht gegeben. Auch LASK-Torjäger Sasa Kalajdzic könne Antiste, der aufgrund einer komplizierten Vertragssituation in den vergangenen Monaten kaum zu Einsatzminuten gekommen war, verstehen. „Wenn man lange nicht gespielt hat, will man treffen“, so der ÖFB-Stürmer.