Mann (31) auf offener Straße niedergestochen

Lautes Geschrei hat Anrainer der Ferchergasse im Wiener Bezirk Hernals in der Nacht auf Montag aus dem Schlaf gerissen: In der Gasse gingen mehrere Männer aufeinander los. Einer brach mit Stichverletzungen zusammen, der Rest ergriff die Flucht.
Gegen 1.45 Uhr wurden die Anrainer durch die lautstarke Auseinandersetzung der Ferchergasse geweckt. Nachdem sie erkannt hatten, dass sich mehrere Personen prügelten, alarmierten sie die Polizei.
Die Beamten fanden kurz darauf in der Gasse einen schwer verletzten Mann mit mehreren Stich- und Schnittwunden an den Händen und im Bauch. Er wurde von den Rettungskräften notversorgt und anschließend ins Spital gebracht. Der 31-Jährige befand sich nicht in Lebensgefahr.
Von den flüchtigen Tätern fehlt bislang jede Spur, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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