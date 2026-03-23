Pkw beschädigt: Streit unter Ex-Kollegen eskaliert

Angebliche Bedrohungen heizen Konflikt weiter an

Doch bis heute konnte keine Einigung erzielt werden. „Statt einer raschen Klärung kam es zu anhaltenden Streitigkeiten“, betont der 36-Jährige. Mehrmals soll der ehemalige Arbeitskollege in seinem Geschäft aufgetaucht sein und sich dabei äußerst aggressiv verhalten haben. „Auch sein Bruder hat mich nach meinem Empfinden massiv bedroht“, so der Betroffene, der deshalb bei der Polizei sogar Anzeige wegen Morddrohung erstattete.