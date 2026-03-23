„Mein Lieblingstier heißt Winter“: Ein Vergnügen!

Eine absurde Collage

Tiefkühlkost-Vertreter Franz Schlicht sucht darin nach einer gefrorenen Leiche – mehr muss man zur Handlung eigentlich gar nicht wissen, denn wer eine auserzählte Geschichte erwartet, ist fehl am Platz. Vielmehr ist „Mein Lieblingstier heißt Winter“ eine Collage aus Szenen an absurden Orten – einem Dinopark, einem Bestattungsunternehmen, einer Trabrennbahn. Die ersten drei Teile sind online frei verfügbar, aber keine Voraussetzung dafür, das Finale genießen zu können.