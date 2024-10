Saurier und Rehragout ganz ohne Walzerseligkeit

Ein Text voller Musik und Rhythmus

Was aber wirklich zündet, sind die musikalischen Sätze von Ferdinand Schmalz (der selbst das Libretto verfasst hat), die von Kranzelbinder in einer bunten und stimmigen Mischung unterschiedlichster Stile vertont wurden. Die musikalische Umsetzung liegt ebenfalls in bewährten Händen, so sind neben Pianist Benny Omerzell und Christian Neuschmid an E-Gitarre und E-Bass auch David Müller und Klemens Lendl von den Strottern sowie Wolfgang Vincenz Wizlsperger vom Kollegium Kalksburg für den höchst eigenwilligen, sehr unterhaltsamen Sound verantwortlich. Müller und Wizlsberger machen zudem als Dino-Reiniger und Erzähler eine gute Figur.