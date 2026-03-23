Tierpfleger übernahmen Job von „Rabeneltern“

Ob sie ihr verstoßenes Kind erkennen werden? Im Linzer Zoo übersiedelt bald ein junger Weißohrturako in die Voliere neben der seiner Eltern. Diese hatten das Ei verstoßen und das Küken dem Schicksal überlassen. Doch erstmals gelang die Handaufzucht eines solchen farbenprächtigen Vogels im Linzer Zoo.
Im Zoo Linz ist man stolz, erstmals eine erfolgreiche Handaufzucht eines Weißohrturakos (lateinische Bezeichnung: Tauraco leucotis) geschafft zu haben. Der Jungvogel wurde von zwei erfahrenen Tierpflegern aufgezogen, nachdem die Elternvögel „Alex“ und „Bella“ das Ei nicht bebrüteten – eine Situation, die in der Natur das Aus für den Nachwuchs bedeutet hätte. Die Tierpfleger des Zoo Linz handelten jedoch rasch und legten das Ei in einen dafür vorgesehenen Wärmeschrank. Nach dem Schlupf folgte eine behutsame Handaufzucht des Jungvogels, dessen Art in Afrika weit verbreitet ist.
Kaum 38 Gramm beim Schlüpfen
Tag für Tag wuchs nicht nur der kleine Turako, sondern auch die Hoffnung: Aus dem anfänglich unscheinbaren, grau-schwarzen Küken entwickelte sich nach und nach ein prächtiger Jungvogel. Am sechsten Tag nach seinem Schlupf wog das Küken gerade mal 38 Gramm, binnen fünf Wochen verfünffachte sich sein Gewicht auf über 200 Gramm.
Hunger nahm zu
Zu Beginn wurde er laut Informationen aus dem Zoo alle fünf Stunden mit nur einzelnen, eigens für die Aufzucht von Vögeln vorgesehenen, Futterperle gefüttert. Zwei Wochen später wollte der junge Vogel 20 Perlen pro Fütterung. Im Alter von vier Wochen begannen sich die artspezifischen Farben in seinem Gefieder zu entwickeln, und auch die Fütterung wurde erweitert und neben den Futterperlen gab es kleine Mengen Bananen, Mangos und Papayas.
Übersiedelung steht bevor
Inzwischen sind die typischen, leuchtenden Farben seiner Art voll entwickelt: Er ist überwiegend grün gefärbt, hat auffällige weiße Ohrflecken und die eindrucksvollen purpurroten Schwungfedern. Schon bald steht der nächste große Schritt an: Der junge Turako wird in eine Außenvoliere angrenzend an die Voliere der Elternvögel übersiedeln und dort seine Umgebung eigenständig erkunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.