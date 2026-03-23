Tierpfleger übernahmen Job von „Rabeneltern“

Im Zoo Linz ist man stolz, erstmals eine erfolgreiche Handaufzucht eines Weißohrturakos (lateinische Bezeichnung: Tauraco leucotis) geschafft zu haben. Der Jungvogel wurde von zwei erfahrenen Tierpflegern aufgezogen, nachdem die Elternvögel „Alex“ und „Bella“ das Ei nicht bebrüteten – eine Situation, die in der Natur das Aus für den Nachwuchs bedeutet hätte. Die Tierpfleger des Zoo Linz handelten jedoch rasch und legten das Ei in einen dafür vorgesehenen Wärmeschrank. Nach dem Schlupf folgte eine behutsame Handaufzucht des Jungvogels, dessen Art in Afrika weit verbreitet ist.