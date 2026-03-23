Verpuffung führt zu Brand im Keller von Wohnhaus

Schock für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Brixen im Thale im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Sonntag! Durch eine Verpuffung kam es zu einem Brand im Keller. Der Sohn der Bewohner, der nebenan wohnt, griff umgehend zum Feuerlöscher.
Zu dem Feuer kam es laut den Ermittlern gegen 18.15 Uhr. „Im Keller des Wohnhauses war der Kamin der Selche infolge einer Verpuffung in Brand geraten“, heißt es von den Ermittlern. Daraufhin entwickelte sich in den Räumlichkeiten des Hauses ein starker Rauch. „Der 68-jährige einheimische Bewohner und seine Gattin informierten den nebenan wohnhaften Sohn.“
Mit Feuerlöscher Brand bekämpft
Mit einem Feuerlöscher gelang es dem Sohn schlussendlich, den Kellerbrand erfolgreich zu bekämpfen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Brixen im Thale und Westendorf entlüfteten das Gebäude und führten eine Nachkontrolle des Kamins durch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.
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