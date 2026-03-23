Verpuffung führt zu Brand im Keller von Wohnhaus

Zu dem Feuer kam es laut den Ermittlern gegen 18.15 Uhr. „Im Keller des Wohnhauses war der Kamin der Selche infolge einer Verpuffung in Brand geraten“, heißt es von den Ermittlern. Daraufhin entwickelte sich in den Räumlichkeiten des Hauses ein starker Rauch. „Der 68-jährige einheimische Bewohner und seine Gattin informierten den nebenan wohnhaften Sohn.“