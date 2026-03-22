Noch einmal Frühling, dann folgt Temperatursturz

Am Mittwoch geben sich Frühling und Winter dann die Klinke in die Hand. Zunächst präsentiert sich die erste Tageshälfte noch sonnig, im Osten und Südosten wird es noch einmal frühlingshaft mild mit Werten von bis zu 20 Grad. Doch damit ist spätestens zum Abend hin leider Schluss. Laut Prognose setzt ab dem Nachmittag zunächst im Westen, später in weiten Landesteilen, Regen ein. Am ehesten trocken bleibt es von Unterkärnten bis zum Burgenland.