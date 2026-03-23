FC Liverpool verhandelt schon mit Slot-Nachfolger!

Champions League in Gefahr

In der Tabelle rutschte Liverpool mittlerweile auf Rang fünf ab, die Konkurrenz sitzt den Stars von der Merseyside im Nacken. Damit ist selbst die Qualifikation für die Champions League plötzlich alles andere als sicher. Ein Umstand, der laut dem Portal „fichajes.net“ auch Auswirkungen auf die Zukunft von Trainer Arne Slot haben könnte. Demnach soll der Klub bereits nach möglichen Alternativen Ausschau halten.