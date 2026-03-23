FC Liverpool verhandelt schon mit Slot-Nachfolger!

Der Trainerstuhl von Arne Slot beim FC Liverpool wackelt gewaltig, weshalb man bei den „Reds“ schon mit vermeintlichen Nachfolgern verhandelt.
Die jüngste 1:2-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion setzte den Ambitionen des FC Liverpool am Samstag den nächsten schweren Dämpfer. Seit drei Ligaspielen warten die „Reds“ nun auf einen Sieg.
Champions League in Gefahr
In der Tabelle rutschte Liverpool mittlerweile auf Rang fünf ab, die Konkurrenz sitzt den Stars von der Merseyside im Nacken. Damit ist selbst die Qualifikation für die Champions League plötzlich alles andere als sicher. Ein Umstand, der laut dem Portal „fichajes.net“ auch Auswirkungen auf die Zukunft von Trainer Arne Slot haben könnte. Demnach soll der Klub bereits nach möglichen Alternativen Ausschau halten.
Alonso im Fokus
Besonders ein Name soll dabei in Liverpool hoch im Kurs stehen: Xabi Alonso. Der frühere Mittelfeldstar der „Reds“ ist dem Bericht zufolge ins Visier des Klubs gerückt. „In den letzten Tagen“ habe man sogar „wichtige Schritte“ eingeleitet, um ein mögliches Engagement des Spaniers auszuloten. Eine konkrete Einigung gibt es demnach zwar noch nicht, allerdings sollen bereits „fortgeschrittene Gespräche“ geführt worden sein.
Entscheidung in der Länderspielpause?
Der Bericht deutet zudem an, dass Slot möglicherweise schon in der kommenden Länderspielpause von seinen Aufgaben entbunden werden könnte. Sein Vertrag beim FC Liverpool läuft allerdings noch bis Sommer 2027. Xabi Alonso soll grundsätzlich Interesse daran haben, an seine frühere Wirkungsstätte zurückzukehren.
Rückkehr nach Anfield?
Der Spanier spielte zwischen 2004 und 2009 für den FC Liverpool und gewann mit den „Reds“ unter anderem die Champions League. Seine aktive Karriere beendete Alonso 2017 beim FC Bayern München.
Als Trainer sorgte er bei Bayer Leverkusen für Furore und führte den Klub in der Saison 2023/24 sensationell zum deutschen Double. Im Sommer 2025 wechselte er schließlich zu Real Madrid, musste seinen Posten dort nach nur 34 Spielen jedoch wieder räumen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.