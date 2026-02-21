Gasalarm in Hotel: Gäste und Mitarbeiter evakuiert

Ein Gasaustritt in einem Hotel in Ebbs in Tirol sorgte am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. 25 Einsatzkräfte rückten an, das Gebäude wurde umgehend geräumt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.
Gegen 16.30 Uhr heulten in Ebbs (Bezirk Kufstein) die Sirenen: In einem Hotel war Gasgeruch gemeldet worden. Die Freiwillige Feuerwehr Ebbs traf mit drei Fahrzeugen und 20 Mann rasch am Einsatzort ein und ließ das Gebäude sofort evakuieren. Sämtliche Gäste und Mitarbeiter mussten das Haus verlassen.
Zur Unterstützung wurde die Freiwillige Feuerwehr Walchsee alarmiert. Die fünf Kameraden rückten mit zwei Fahrzeugen an, konnten zunächst jedoch keinen Gasaustritt feststellen.
Ursache rasch behoben
Erst der ebenfalls angeforderte TIGAS-Notdienst brachte mit einem Spezialmessgerät Gewissheit: Bei einem Gasherd war ein kleines Leck aufgetreten. Dieses konnte rasch lokalisiert und behoben werden.
Niemand verletzt
Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Gegen 18 Uhr wurden die Evakuierungsmaßnahmen aufgehoben, die Gäste durften zurück in ihre Zimmer. Verletzt wurde niemand.
