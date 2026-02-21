Gasalarm in Hotel: Gäste und Mitarbeiter evakuiert

Gegen 16.30 Uhr heulten in Ebbs (Bezirk Kufstein) die Sirenen: In einem Hotel war Gasgeruch gemeldet worden. Die Freiwillige Feuerwehr Ebbs traf mit drei Fahrzeugen und 20 Mann rasch am Einsatzort ein und ließ das Gebäude sofort evakuieren. Sämtliche Gäste und Mitarbeiter mussten das Haus verlassen.