Jetzt müssen RB-Frauen auf Sturm Graz hoffen

„Natürlich wollen wir das erreichen. Aber wenn wir es nicht tun, spielen wir trotzdem eine sehr gute Saison. Die Entwicklung der Spielerinnen liegt bei uns ganz klar im Vordergrund“, erklärte der 40-Jährige. Ebenfalls siegreich waren die Zweitliga-Kickerinnen aus Saalfelden. In Kraig gewannen die Pinzgauerinnen mit 3:2 und kletterten in der Tabelle auf Rang vier.