Jetzt müssen RB-Frauen auf Sturm Graz hoffen

Die Bundesliga-Frauen von Red Bull Salzburg haben ihre Hausaufgaben erledigt. Am Sonntag sicherte sich das Team von Trainer Dusan Pavlovic einen umkämpften Sieg gegen das Schlusslicht. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass man nun aber auf die Konkurrenz hoffen muss.
„Wir können die Spiele der Konkurrenz nicht beeinflussen, sondern können nur unsere eigenen Hausaufgaben erledigen“, sagte Stürmerin Vina Crnoja vor dem Duell mit Schlusslicht Südburgenland/Hartberg.
Gesagt, getan: Die Bundesliga-Frauen von Red Bull Salzburg gewannen schlussendlich mit 4:2 und sind damit nur noch drei Punkte vom oberen Play-off entfernt. „Wir haben gut gespielt und am Ende verdient gewonnen. Wir wollen unsere Form beibehalten und die letzten Partien gewinnen“, sagte Cheftrainer Dusan Pavlovic, der mit einem Auge schon auf nächste Woche schielt.
Salzburg schielt auf Sturm gegen Altach
Denn dann treffen Sturm (3.) und die nur drei Punkte entfernten Altacherinnen (4.) im direkten Duell aufeinander. Die Salzburgerinnen müssen hingegen nach Neulengbach. „Da drücken wir dann den Grazerinnen die Daumen“, schmunzelte er und gab aber auch zu, dass ein Verpassen des oberen Play-offs für ihn und den Klub wahrlich kein Beinbruch wäre.
Natürlich wollen wir das erreichen. Aber wenn wir es nicht tun, spielen wir trotzdem eine sehr gute Saison.
Dusan PAVLOVIC, Cheftrainer FC Red Bull Salzburg (Frauen)
„Natürlich wollen wir das erreichen. Aber wenn wir es nicht tun, spielen wir trotzdem eine sehr gute Saison. Die Entwicklung der Spielerinnen liegt bei uns ganz klar im Vordergrund“, erklärte der 40-Jährige. Ebenfalls siegreich waren die Zweitliga-Kickerinnen aus Saalfelden. In Kraig gewannen die Pinzgauerinnen mit 3:2 und kletterten in der Tabelle auf Rang vier.
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