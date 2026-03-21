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Abstiegsangst in Anif

„Nur von Chancen kann man sich nichts kaufen!“

Salzburg
21.03.2026 17:35
Am Ende konnte in Anif nur Heimo Pfeifenberger (li.) weiterlachen.
Am Ende konnte in Anif nur Heimo Pfeifenberger (li.) weiterlachen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Das Abstiegsgespenst der Salzburger Liga zieht seine Kreise über Anif! Die Flachgauer unterlagen am Samstag Eugendorf daheim mit 0:1 und rangieren dadurch nur noch zwei magere Punkte vor dem Vorletzten Tabellenplatz. Die Kellerkinder machten indes ihre Hausaufgaben souverän und sorgen damit beim USK für tiefe Sorgenfalten. Cheftrainer Thomas Eder wurde nach der Heimschlappe deutlich. 

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Ohne sechs Stammspieler sicherte sich Eugendorf bei Kellerkind Anif einen knappen 1:0-Erfolg. Für das Goldtor in einer insgesamt ausgeglichenen Partie sorgte Benjamin Bachler, der nach etwas mehr als einer Viertelstunde den Ball über die Linie drückte. „Wenn man schaut, wie viele Spieler uns gefehlt haben, ist das richtig gut gewesen, was wir da abgeliefert haben“, schwärmte Eugendorf-Coach Heimo Pfeifenberger nach der Partie.

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Kellerkinder Anthering und Hallwang holen Punkte
Weil Anthering – 2:1 Sieg gegen Puch – und Hallwang (2:1-Sieg gegen Schwarzach) im Abstiegskampf ihre Aufgaben erledigt haben, stecken die Anifer plötzlich wieder ganz tief drin im Abstiegsstrudel. Nicht nur die Stimmung, sondern auch der Blick auf die Tabelle ist bei den Anifern spätestens jetzt im Keller.

Zitat Icon

Wenn wir uns Chancen erarbeiten aber die Tore nicht machen, kann man keine Spiele gewinnen!

Thomas EDER, Cheftrainer USK Anif

Das weiß auch Cheftrainer Thomas Eder. „Die Wahrheit ist, dass es bei uns spätestens jetzt nur um den Nichtabstieg geht“, wurde der Ex-Profi deutlich und nannte das Kind beim Namen. „Wenn wir uns Chancen erarbeiten aber die Tore nicht machen, kann man keine Spiele gewinnen. Da fehlt mir einfach die letzte Entschlossenheit im Abschluss. Das fängt im Training schon an. Nur von Chancen erspielen kann man sich am Ende des Tages auch nichts kaufen“, machte Eder klar. 

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Sechs Tore in Thalgau
Siezenheim gewann indes einen wilden Kick bei Thalgau mit 4:2. Am späten Nachmittag stehen sich noch Bramberg und Straßwalchen sowie Henndorf und Neumarkt im Flachgau-Derby gegenüber.

Schon am Freitag waren die Top-Drei der Salzburger Liga im Einsatz. Hallein schlug im Schlager Bürmoos 2:0. Grödig holte einen überzeugenden 6:1-Kantersieg beim SAK. 

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