„Nur von Chancen kann man sich nichts kaufen!“

Das weiß auch Cheftrainer Thomas Eder. „Die Wahrheit ist, dass es bei uns spätestens jetzt nur um den Nichtabstieg geht“, wurde der Ex-Profi deutlich und nannte das Kind beim Namen. „Wenn wir uns Chancen erarbeiten aber die Tore nicht machen, kann man keine Spiele gewinnen. Da fehlt mir einfach die letzte Entschlossenheit im Abschluss. Das fängt im Training schon an. Nur von Chancen erspielen kann man sich am Ende des Tages auch nichts kaufen“, machte Eder klar.