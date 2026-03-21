Bramberg im Niedergang, Remis im Wallersee-Derby

Die Freundschaft zwischen Bramberg und Straßwalchen ließ die Gäste aus dem Nord-Flachgau mit einem Großbus anreisen. Und es lief auch alles nach Wunsch der Straßwalchner. Im Vorfeld-1b-Test siegten die Gäste mühelos, und auch im Erste-Duell feierten die Schützling von Trainerneuzugang Markus Scharrer ein 4:0. „Das war die souveränste und reifste Leistung, seit ich hier bin“, war der Coach entsprechend glücklich. Zuerst traf Chudoba zweimal nach Ecken, ehe Defensivposten Music in den Fokus rückte. Erst fing er einen Ball und leitete per Lupfer auf Bichler das 3:0 ein, weil Ivic den Querpass im Zentrum verwertete (48.). Dann zog Music im Konter selbst auf und davon, umkurvte Keeper Hamzic und traf aus spitzem Winkel zum Endstand (56.).