US-Oldtimer Pontiac Firebird musste Federn lassen

Echten Autofans drückte es da wohl ein paar Tränen in die Augen: Bei einem Unfall am Sonntag in Weißkirchen an der Traun (Oberösterreich) wurde ein ca. 30 Jahre alter Pontiac Firebird geschrottet. Ein solcher Wagen war übrigens gerade in der Vorwoche in Haid online um 5900 Euro verscherbelt worden ...
Der Pontiac kam auf Höhe der Kreuzung mit der Puckinger Straße und Untersinnersdorf, in Weißkirchen an der Traun, von der Straße ab. Der gelbe Sportwagen touchierte einen Leitpflock, einen Kanaldeckel, rammte ein Geländer und kam dann im darunterliegenden Feld zum Stillstand. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung versorgt.
Ein Abschleppunternehmen holte den Wagen ab
Die Feuerwehr wurde zu den Aufräumarbeiten alarmiert. Ein Abschleppunternehmen wurde zur Bergung des verunfallten Fahrzeugs angefordert. Die Traunuferstraße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde nur einspurig passierbar.
Den gelben Firebird gab's erst kürzlich zu kaufen
Erst in der Vorwoche war ein solcher Pontiac Firebird, Baujahr 1995 von einem Anbieter aus Haid um 5900 Euro auf einer großen Online-Plattform verscherbelt worden. Ob es sich um denselben Wagen handelt, ist nicht bekannt, aber relativ wahrscheinlich.
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