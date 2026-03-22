Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Feld gelandet

US-Oldtimer Pontiac Firebird musste Federn lassen

Oberösterreich
22.03.2026 16:57
(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Echten Autofans drückte es da wohl ein paar Tränen in die Augen: Bei einem Unfall am Sonntag in Weißkirchen an der Traun (Oberösterreich) wurde ein ca. 30 Jahre alter Pontiac Firebird geschrottet. Ein solcher Wagen war übrigens gerade in der Vorwoche in Haid online um 5900 Euro verscherbelt worden ...

0 Kommentare

Der Pontiac kam auf Höhe der Kreuzung mit der Puckinger Straße und Untersinnersdorf, in Weißkirchen an der Traun, von der Straße ab. Der gelbe Sportwagen touchierte einen Leitpflock, einen Kanaldeckel, rammte ein Geländer und kam dann im darunterliegenden Feld zum Stillstand. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung versorgt.

Ein Abschleppunternehmen holte den Wagen ab
Die Feuerwehr wurde zu den Aufräumarbeiten alarmiert. Ein Abschleppunternehmen wurde zur Bergung des verunfallten Fahrzeugs angefordert. Die Traunuferstraße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde nur einspurig passierbar.

Den gelben Firebird gab's erst kürzlich zu kaufen
Erst in der Vorwoche war ein solcher Pontiac Firebird, Baujahr 1995 von einem Anbieter aus Haid um 5900 Euro auf einer großen Online-Plattform verscherbelt worden. Ob es sich um denselben Wagen handelt, ist nicht bekannt, aber relativ wahrscheinlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
22.03.2026 16:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
95.910 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
93.611 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparpaket!
90.686 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3197 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparpaket!
1865 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1793 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im Ticker
LIVE: Nach 31 Sekunden! LASK führt gegen Rapid
Krone Plus Logo
Tipps von Experten
So kommen Sie sicher durch die neue Fahrradsaison
In Feld gelandet
US-Oldtimer Pontiac Firebird musste Federn lassen
Beim Wirtshausfestival
Japan war zu Gast am Feuerkogel in Ebensee
Krone Plus Logo
Kammerspiele Linz
„Radio Sarajevo“: Träume, Lieder, Kriegsgewitter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf