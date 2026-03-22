US-Oldtimer Pontiac Firebird musste Federn lassen

Der Pontiac kam auf Höhe der Kreuzung mit der Puckinger Straße und Untersinnersdorf, in Weißkirchen an der Traun, von der Straße ab. Der gelbe Sportwagen touchierte einen Leitpflock, einen Kanaldeckel, rammte ein Geländer und kam dann im darunterliegenden Feld zum Stillstand. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von der Rettung versorgt.