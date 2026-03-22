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„Technische Störung“

Sieben Tote bei Absturz von Militärhubschrauber

Ausland
22.03.2026 13:26
Es soll keine Anzeichen für einen Abschuss durch den Iran gegeben haben. (Symbolbild)
Es soll keine Anzeichen für einen Abschuss durch den Iran gegeben haben. (Symbolbild)(Bild: AFP/FADEL SENNA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Katar stürzte ein Militärhubschrauber bei einer gemeinsamen Operation von Katar und der Türkei ins Wasser – sieben Menschen kamen ums Leben. Wohin der Hubschrauber bei dem Einsatz geflogen war, ist noch unklar.

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Unter den Opfern waren vier Mitglieder der katarischen Streitkräfte, ein türkischer Soldat sowie zwei Techniker einer türkischen Sicherheitsfirma, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte. 

Technisches Versagen führte zu Absturz
Das katarische Verteidigungsministerium erklärte, es habe sich um eine „technische Störung während eines Routineeinsatzes“ gehandelt. Auch die türkische Seite sprach von einem „technischen Versagen“. Hinweise auf einen möglichen Abschuss durch iranische Kräfte gab es nicht. Unklar blieb, welches Ziel der Hubschrauber bei dem Einsatz ansteuerte.

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Katar ist im seit drei Wochen andauernden Konflikt der USA und Israels gegen den Iran mehrfach angegriffen worden. Die katarische Luftabwehr konnte dabei iranische Drohnen und Raketen abfangen, zudem schossen die katarischen Streitkräfte zwei iranische Kampfflugzeuge ab. Die Katarer sind enge Verbündete der Türkei und arbeiten unter anderem in Sicherheitsfragen und auf hoher militärischer Ebene zusammen.

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