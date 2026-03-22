Sieben Tote bei Absturz von Militärhubschrauber

Katar ist im seit drei Wochen andauernden Konflikt der USA und Israels gegen den Iran mehrfach angegriffen worden. Die katarische Luftabwehr konnte dabei iranische Drohnen und Raketen abfangen, zudem schossen die katarischen Streitkräfte zwei iranische Kampfflugzeuge ab. Die Katarer sind enge Verbündete der Türkei und arbeiten unter anderem in Sicherheitsfragen und auf hoher militärischer Ebene zusammen.