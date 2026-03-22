Video-Dreh am Wörthersee: Lauser auf Damensuche!

Sommer, Sonne, Wörthersee – im neuen Musikvideo der Lauser sollen acht Mädels die ersten Geigen spielen. Interessierte Darstellerinnen können sich jetzt bewerben!
„Wild im Kilt“ – auf der Bühne ist das Motto der Band in Schottenröcken Programm. Nun suchen die Stimmungsmusiker mit Hilfe der „Krone“ aber acht Frauen, von denen die Männer „in die Schranken“ gewiesen werden. Zumindest im Rahmen eines Musikvideo-Drehs am 24. April am Wörthersee.
„Die Damen lenken uns am Ufer ab, steigen ins Boot und fahren davon. Wir sind natürlich enttäuscht, nehmen auf dem Schiffsdeck Platz – aber sie kehren zurück, und überraschen uns“, so Oberlauser Andi Hinker. „Macht mit und erlebt gemeinsam mit uns einen unvergesslichen, lustigen Tag am Wörthersee! Wir freuen uns!“
Interessierte Darstellerinnen können sich ab sofort unter info@dielauser.at bewerben!
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