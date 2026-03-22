Video-Dreh am Wörthersee: Lauser auf Damensuche!

„Die Damen lenken uns am Ufer ab, steigen ins Boot und fahren davon. Wir sind natürlich enttäuscht, nehmen auf dem Schiffsdeck Platz – aber sie kehren zurück, und überraschen uns“, so Oberlauser Andi Hinker. „Macht mit und erlebt gemeinsam mit uns einen unvergesslichen, lustigen Tag am Wörthersee! Wir freuen uns!“