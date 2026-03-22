Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt bewerben

Video-Dreh am Wörthersee: Lauser auf Damensuche!

Kärnten
22.03.2026 15:00
Die Lauser sind Stimmungsgaranten – und suchen nun acht Damen, die mit ihnen das neue Musikvideo ...
Die Lauser sind Stimmungsgaranten – und suchen nun acht Damen, die mit ihnen das neue Musikvideo drehen.(Bild: Die Lauser)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Sommer, Sonne, Wörthersee – im neuen Musikvideo der Lauser sollen acht Mädels die ersten Geigen spielen. Interessierte Darstellerinnen können sich jetzt bewerben!

0 Kommentare

„Wild im Kilt“ – auf der Bühne ist das Motto der Band in Schottenröcken Programm. Nun suchen die Stimmungsmusiker mit Hilfe der „Krone“ aber acht Frauen, von denen die Männer „in die Schranken“ gewiesen werden. Zumindest im Rahmen eines Musikvideo-Drehs am 24. April am Wörthersee.

„Die Damen lenken uns am Ufer ab, steigen ins Boot und fahren davon. Wir sind natürlich enttäuscht, nehmen auf dem Schiffsdeck Platz – aber sie kehren zurück, und überraschen uns“, so Oberlauser Andi Hinker. „Macht mit und erlebt gemeinsam mit uns einen unvergesslichen, lustigen Tag am Wörthersee! Wir freuen uns!“

Interessierte Darstellerinnen können sich ab sofort unter info@dielauser.at bewerben!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
22.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
95.259 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
92.352 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
90.467 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3248 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1865 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1775 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Mehr Kärnten
Jetzt bewerben
Video-Dreh am Wörthersee: Lauser auf Damensuche!
In Hof
Hunde bissen einander: Besitzer verletzt
Für Palmsonntag
Samtige Palmkatzln und Geduld: Buschen voll Segen
Neues in Grenzgemeinde
Greißlerei am Hauptplatz mit besonderer Geschichte
Alkotest verweigert
Lenkerin überschlug sich mit ihrem Fahrzeug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf