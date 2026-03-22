Mann mit Stichwunde in Bushaltestelle entdeckt

Eine schockierende Entdeckung hat eine Passantin am Samstagvormittag im Wiener Bezirk Margareten gemacht: Die Frau entdeckte einen reglosen Mann in einer Bushaltestelle. Das Opfer wies eine Stichverletzung am Rücken auf. Der junge Mann schwebte in Lebensgefahr.
Die Fußgängerin bemerkte das Opfer gegen 11 Uhr beim Margartengürtel und verständigte sofort die Rettung. Der 24-jährige Mann hatte eine Stichverletzung in den Rücken erlitten. Der Syrer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei war die Verletzung lebensbedrohlich.
Verletzung gibt Rätsel auf
Mysteriös bleibt vorerst, wie es zu der schweren Stichwunde kam. Denn das Opfer konnte bislang nicht zu den Umständen befragt werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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