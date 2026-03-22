Mann mit Stichwunde in Bushaltestelle entdeckt

Die Fußgängerin bemerkte das Opfer gegen 11 Uhr beim Margartengürtel und verständigte sofort die Rettung. Der 24-jährige Mann hatte eine Stichverletzung in den Rücken erlitten. Der Syrer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei war die Verletzung lebensbedrohlich.