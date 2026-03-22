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Großaufgebot in Tirol: Fahndung nach Flüchtigem

Tirol
22.03.2026 08:54
Mehrere Polizeistreifen und auch der Polizeihubschrauber waren am Samstagabend im Einsatz.
Mehrere Polizeistreifen und auch der Polizeihubschrauber waren am Samstagabend im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Zu einem großangelegten Polizeieinsatz kam es am Samstagabend im Tiroler Unterland! Nach einer tätlichen Auseinandersetzung im Bereich von Hall ergriff der Täter die Flucht. Mehrere Polizeistreifen und der Hubschrauber fahndeten nach ihm – auch auf der A12.

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Nach einer tätlichen Auseinandersetzung im Bereich von Hall wurde eine großangelegte Fahndung durch die Polizei durchgeführt. Mehrere Streifen und der Polizeihubschrauber waren im Einsatz, um den flüchtigen Täter zu finden.

Auch entlang der Inntalautobahn wurde gesucht, da der Täter die Flucht ergriff. Was dem Einsatz vorausgegangen war, ist derzeit noch unklar. „Das Landeskriminalamt führt weitere Erhebungen zum Sachverhalt durch“, heißt es seitens der Polizei.

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