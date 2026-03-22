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„Stopplicht“-Kolumne

Die Liebe zum Fußball trotzt dem politischen Chaos

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.03.2026 08:34
Peter Moizi schreibt über den Wirbel rund um die WM.
Peter Moizi schreibt über den Wirbel rund um die WM.(Bild: AFP/Krone Kreativ, AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
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Die anstehende Fußball-WM wird vom politischen Weltgeschehen überschattet. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...

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Die verrückten Meldungen um die WM im Sommer reißen nicht ab, das Fußball-Spektakel steht unter keinem guten Stern. Der Iran will die USA, aber nicht die WM boykottieren, angesichts des Krieges im Nahen Osten die Partien unbedingt nach Mexiko verlegen. Verhandlungen mit der FIFA sind am Laufen, doch was passiert im Falle eines Aufstiegs ins Sechzehntelfinale?

13.000 für Einreise
Tunesische Fans stehen vor einer anderen Hürde. Da die Nordafrikaner mit 49 anderen Nationen auf einer Liste aufscheinen, laut der Touristen und Geschäftsreisende bei der USA-Einreise eine Kaution hinterlegen sollen – 13.000 (!) Euro pro Person! Mit der kostspieligen Sicherheitsleistung will die US-Regierung Einreisende davon abhalten, ihr Visum zu überziehen. Tunesiens Fußball-Verband reagierte empört.

Österreichs Anhang hat es um ein Vielfaches leichter, obwohl die Organisation einer Mammutaufgabe gleicht, die Distanzen weit, Hotels und Karten teuer sind. Die Fußball-Liebe trotzt dem US-Chaos, Strapazen und Kosten werden in Kauf genommen, um bei der ersten WM seit 28 Jahren dabei sein zu dürfen.

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Die Red Hot Austrian Fans fliegen mit einer Riesen-Delegation in die Staaten, obwohl einige davon gar nicht mehr in die USA reisen wollten, doch die Freude, gemeinsam Rot-Weiß-Rot anzufeuern, lässt alle Bedenken ausblenden.

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