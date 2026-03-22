Die Liebe zum Fußball trotzt dem politischen Chaos

Die anstehende Fußball-WM wird vom politischen Weltgeschehen überschattet. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Die verrückten Meldungen um die WM im Sommer reißen nicht ab, das Fußball-Spektakel steht unter keinem guten Stern. Der Iran will die USA, aber nicht die WM boykottieren, angesichts des Krieges im Nahen Osten die Partien unbedingt nach Mexiko verlegen. Verhandlungen mit der FIFA sind am Laufen, doch was passiert im Falle eines Aufstiegs ins Sechzehntelfinale?
13.000 für Einreise
Tunesische Fans stehen vor einer anderen Hürde. Da die Nordafrikaner mit 49 anderen Nationen auf einer Liste aufscheinen, laut der Touristen und Geschäftsreisende bei der USA-Einreise eine Kaution hinterlegen sollen – 13.000 (!) Euro pro Person! Mit der kostspieligen Sicherheitsleistung will die US-Regierung Einreisende davon abhalten, ihr Visum zu überziehen. Tunesiens Fußball-Verband reagierte empört.
Österreichs Anhang hat es um ein Vielfaches leichter, obwohl die Organisation einer Mammutaufgabe gleicht, die Distanzen weit, Hotels und Karten teuer sind. Die Fußball-Liebe trotzt dem US-Chaos, Strapazen und Kosten werden in Kauf genommen, um bei der ersten WM seit 28 Jahren dabei sein zu dürfen.
Die Red Hot Austrian Fans fliegen mit einer Riesen-Delegation in die Staaten, obwohl einige davon gar nicht mehr in die USA reisen wollten, doch die Freude, gemeinsam Rot-Weiß-Rot anzufeuern, lässt alle Bedenken ausblenden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.