Die Liebe zum Fußball trotzt dem politischen Chaos

Die verrückten Meldungen um die WM im Sommer reißen nicht ab, das Fußball-Spektakel steht unter keinem guten Stern. Der Iran will die USA, aber nicht die WM boykottieren, angesichts des Krieges im Nahen Osten die Partien unbedingt nach Mexiko verlegen. Verhandlungen mit der FIFA sind am Laufen, doch was passiert im Falle eines Aufstiegs ins Sechzehntelfinale?