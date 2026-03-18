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David Alaba:

„Wir fahren zur WM, um Geschichte zu schreiben“

Fußball International
18.03.2026 09:35
David Alaba spricht im Vodcast „Servus WM! We are from Austria“ offen über seine WM-Erwartungen, ...
David Alaba spricht im Vodcast „Servus WM! We are from Austria“ offen über seine WM-Erwartungen, seine Zukunft und den Einfluss von Teamchef Ralf Rangnick.(Bild: ServusTV / Jacobo Medrano)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Kapitän David Alaba macht eine deutliche WM-Ansage. „Österreich wird eine erfolgreiche WM spielen, davon bin ich überzeugt. Ich spür, dass wir hinfahren um Geschichte zu schreiben.“

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Österreich steht vor einem besonderen Sommer: Erstmals seit 28 Jahren ist das Nationalteam wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. In Gruppe J warten mit Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien große Herausforderungen. Doch die Zuversicht ist groß ...

„Werden eine erfolgreiche WM spielen“
Im Estadio Santiago Bernabéu, seiner sportlichen Heimat, zeichnete Alaba mit ServusTV-Moderatorin Julia Kienast eine Folge des Vodcasts „Servus WM! We are from Austria“ auf. Dabei wurde der Real-Star deutlich: „Ich bin überzeugt, dass wir eine erfolgreiche WM spielen werden. Das Potenzial haben wir. Wir haben eine tolle Mannschaft, eine sehr gute Mentalität und den Charakter, den wir schon öfter gezeigt haben.“

Für den Kapitän ist die Qualifikation bereits ein Karriere-Highlight. „Dass wir uns für die WM qualifiziert haben, reihe ich ganz oben in meiner Karriere ein“, so Alaba.

David Alaba (li.) mit Moderatorin Julia Kienast.
David Alaba (li.) mit Moderatorin Julia Kienast.(Bild: ServusTV / Jacobo Medrano)

Klare Ansage vor Turnier
Nur die Teilnahme reicht dem 33-Jährigen aber nicht. „Österreich wird eine erfolgreiche WM spielen, davon bin ich überzeugt. Ich spür, dass wir hinfahren um Geschichte zu schreiben.“

Als Topfavorit sieht er den ÖFB dennoch nicht: „Mal schauen, es wäre übertrieben zu sagen, dass wir Weltmeister werden.“

Rangnick als Schlüssel
Eine zentrale Rolle schreibt Alaba Teamchef Ralf Rangnick zu. „Ich glaub nicht, dass wir ohne Ralf Rangnick bei der WM wären. Wir wissen alle was wir an ihm haben. Er hat es geschafft unsere Denk- und Spielweise darauf auszurichten, erfolgreich Fußball zu spielen.“

Zukunft offen
Auch über seine persönliche Zukunft sprach der Verteidiger, dessen Vertrag bei Real Madrid im Sommer ausläuft. Konkrete Pläne hat er aktuell nicht. „Je älter ich werde, umso kurzfristiger setze ich meine Ziele. Ich lebe im Hier und Jetzt.“

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Klar ist für Alaba dennoch: Der Fokus liegt voll auf der WM und auf der Chance, mit Österreich ein neues Kapitel Fußball-Geschichte zu schreiben.

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