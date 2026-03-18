„Wir fahren zur WM, um Geschichte zu schreiben“

„Werden eine erfolgreiche WM spielen“

Im Estadio Santiago Bernabéu, seiner sportlichen Heimat, zeichnete Alaba mit ServusTV-Moderatorin Julia Kienast eine Folge des Vodcasts „Servus WM! We are from Austria“ auf. Dabei wurde der Real-Star deutlich: „Ich bin überzeugt, dass wir eine erfolgreiche WM spielen werden. Das Potenzial haben wir. Wir haben eine tolle Mannschaft, eine sehr gute Mentalität und den Charakter, den wir schon öfter gezeigt haben.“