Frontalcrash in Tirol forderte sieben Verletzte

Weitere Fahrzeuge verwickelt, Lenker schwer verletzt

Auch der Pkw hinter dem ersten fahrenden Auto wurde in den Unfall verwickelt. Das Fahrzeug wurde über eine Böschung gegen einen Baum geschleudert. Die 34-jährige Lenkerin wurde am Fahrersitz eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Ihre beiden Beifahrerinnen (45 und 32) wurden auch schwer verletzt.