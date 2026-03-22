Frontalcrash in Tirol forderte sieben Verletzte

Ein fürchterlicher Unfall in Tirol sorgte am Samstagnachmittag für gleich sieben Verletzte. Im Gemeindegebiet von Karres (Bezirk Imst) geriet ein Klein-Lkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Zwei weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt.
Zum folgenschweren Zwischenfall kam es gegen 17.20 Uhr. Zu dieser Zeit war ein 19-jähriger Einheimischer mit einem Klein-Lkw auf der Tiroler Straße von Roppen in Richtung Karres unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit dem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.
Dabei prallte er frontal gegen einen Pkw. Dieser wurde nach der Kollision in eine Ausweiche geschleudert. Der Lenker, ein 74-jähriger Einheimischer, zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Weitere Fahrzeuge verwickelt, Lenker schwer verletzt
Auch der Pkw hinter dem ersten fahrenden Auto wurde in den Unfall verwickelt. Das Fahrzeug wurde über eine Böschung gegen einen Baum geschleudert. Die 34-jährige Lenkerin wurde am Fahrersitz eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Ihre beiden Beifahrerinnen (45 und 32) wurden auch schwer verletzt.
Die Schwerverletzten wurden in die Universitätsklinik Innsbruck und das Krankenhaus Zams verbracht.
Die Polizei
Glück im Unglück hatte der Lenker des dritten Fahrzeuges. Der 59-jährige bosnische Lenker blieb nach dem Zusammenstoß unverletzt, seine beiden Beifahrer (48 und 49) erlitten leichte Verletzungen. Der 19-jährige Unfalllenker kam ebenfalls mit leichten Verletzungen davon. An allen Fahrzeugen entstand jedoch Totalschaden.
Die Bergung der Verletzten sowie die Versorgung führten die freiwilligen Feuerwehren Imst und Karres, sowie die Rettung und die Notarzthubschrauber „Martin2“, „C5“ sowie „RK2“ durch. „Die Schwerverletzten wurden in die Universitätsklinik Innsbruck und das Krankenhaus Zams verbracht. Die Leichtverletzten wurden alle in das Krankenhaus nach Zams verbracht“, heißt es seitens der Polizei.
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