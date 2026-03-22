Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Gast in Hütteldorf

Zweimal hat Didi bei Rapid schon für Chaos gesorgt

Bundesliga
22.03.2026 07:28
Didi Kühbauer gastiert heute mit dem LASK in Hütteldorf.
Didi Kühbauer gastiert heute mit dem LASK in Hütteldorf.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Didi Kühbauer trifft heute mit dem LASK auf Ex-Klub Rapid. Bereits zweimal hat der Coach der Linzer in dieser Saison gegen Grün-Weiß für Chaos gesorgt. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Rainer Bortenschlager ...

0 Kommentare

Mit bis zu 1000 LASK-Fans wird gerechnet. Anders als beim 1:0 gegen Salzburg, das kaum Anhänger „mitbringt“, könnte Rapid heute die Sektorsperren (Block West) auch hörbar wehtun. Stichwort Heimvorteil. Zumal von den 16.500 Tickets nur rund 12.000 weg sind. Das passt mit der sportlichen Aufbruchsstimmung in Hütteldorf nicht zusammen …

Die Brisanz heute ist nicht nur mit Blick auf die Tabelle enorm. Zweimal hat Didi Kühbauer in der Saison schon bei Rapid für Chaos gesorgt: Beim 2:0 in Wien, seinem Comeback auf der LASK-Bank im Oktober, gab es erstmals Pfiffe, wurde in der Mentalitätsfrage der Alarmknopf (vergeblich) aktiviert. Und beim 0:3 in Linz in Runde 15 forderten Rapids Fans via Spruchband bereits: „Wir wollen Krieger statt Söldner.“ Da war Peter Stöger bei Grün-Weiß auch schon Geschichte.

Wirbel nach Sieg im Cup
Heute könnte das Momentum jedoch für Rapid sprechen. Der LASK muss den 120-minütigen Cupfight vom Mittwoch in Ried verdauen, die bisherige Souveränität ging auch abseits des Platzes verloren. Das zeigt die deplatzierte, dünnhäutige Reaktion von Vulkan Don Didi in Ried.

Lesen Sie auch:
Der SK Rapid empfängt den LASK.
Bundesliga im Ticker
Der SK Rapid gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE
22.03.2026
Wirbel um Ried-Trainer
„Nie wieder Handschlag!“ Kühbauer sauer auf Senft
18.03.2026

Seine Bilanz ist aber beeindruckend: Von 17 (!) Spielen verlor „sein“ LASK nur eines (1:5 gegen Salzburg). Sasa Kalajdzic und Co. haben die Qualität, selbst wenn es spielerisch nicht läuft, vom Ergebnis her zu liefern. Auch das ist die Kühbauer-Mentalität.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
22.03.2026 07:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
106.460 mal gelesen
Symbolbild.
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
91.450 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
89.328 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3235 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1846 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1022 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Bundesliga
Heute in Hartberg
Fischer: „Den Vorwurf müssen wir uns machen“
Zu Gast in Hütteldorf
Zweimal hat Didi bei Rapid schon für Chaos gesorgt
Bundesliga im Ticker
Der SK Rapid gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
TSV Hartberg gegen Austria Wien ab 14.30 Uhr LIVE
Rotjacken entfesselt
GAK-Triplepacker jubelt: „Es ist so geil für uns!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf