Zweimal hat Didi bei Rapid schon für Chaos gesorgt

Die Brisanz heute ist nicht nur mit Blick auf die Tabelle enorm. Zweimal hat Didi Kühbauer in der Saison schon bei Rapid für Chaos gesorgt: Beim 2:0 in Wien, seinem Comeback auf der LASK-Bank im Oktober, gab es erstmals Pfiffe, wurde in der Mentalitätsfrage der Alarmknopf (vergeblich) aktiviert. Und beim 0:3 in Linz in Runde 15 forderten Rapids Fans via Spruchband bereits: „Wir wollen Krieger statt Söldner.“ Da war Peter Stöger bei Grün-Weiß auch schon Geschichte.