GAK-Triplepacker jubelt: „Es ist so geil für uns!“

Ismail Atalan (WAC-Trainer): „Es geht um die Mannschaft. Wie es mit mir weitergeht, ist nicht relevant, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist: Wenn wir jede Woche so spielen wie heute, wo würden wir stehen? Mit den ganzen Chancen, mit dem Druck, dem Passspiel. Dementsprechend überwiegt der Stolz auf die Reaktion der Mannschaft. Altach hatte gar keine Möglichkeiten. So ein Fünf-Zentimeter-Abseits-Tor hat uns noch gefehlt. Aber bis auf die Effektivität kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Das Spiel letzte Woche war definitiv ein Weckruf. Es gab Einzelgespräche zwischen mir und den Spielern und das hat geholfen. Wir haben bewiesen, dass wir Charakter haben und ich verstehe auch, dass die Mannschaft jetzt extrem enttäuscht ist.“