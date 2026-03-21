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Bundesliga im Ticker

Die WSG Tirol gegen den Grazer AK – ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
21.03.2026 05:30
Die WSG Tirol empfängt den GAK.
Die WSG Tirol empfängt den GAK.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

24. Spieltag der österreichischen Bundesliga. Die WSG Tirol empfängt den Grazer AK, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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