Ein Ausrufezeichen im Kampf um den Titel

Seit Freitagabend sind die Lustenauer der große Gejagte in der Zweiten Liga. Mit einem eindrucksvollen 2:0-Sieg beim FAC setze sich die Elf von Markus Mader an die Spitze der Tabelle und kann nun in der Länderspielpause das Verfolgerfeld von oben betrachten. „Es war von hinten bis vorne ein starker Auftritt“, freute sich auch der Coach über den gelungenen Coup. Sicher eine der besten Saisonleistungen der Grün-Weißen, die damit auch der Konkurrenz zeigten, was in der Mannschaft steckt. Die Abwehr bombensicher, das Mittelfeld äußerst aktiv, die Stürmer aggressiv und bissig in den Zweikämpfen. Mit diesen Tugenden hatte man die Wiener sicher im Griff und zeigte sich auch bei der Torausbeute effizient.