It's over
Out of gas: Lisa Eder ends her season early!
Austria’s top female ski jumper of the season is heading off to summer vacation early!
Due to a lack of energy reserves, Lisa Eder has decided not to compete in the two remaining ski flying competitions in Vikersund and Planica. “My energy reserves are largely depleted, and I’m finding it difficult to maintain the necessary tension—both for the final jumps and to properly balance the pressure on my skis,” Eder explained.
“The highlights were my two World Cup victories!”
With a total of eleven podium finishes, the 24-year-old had by far her best season. “My highlights were, of course, my two World Cup victories.” She triumphed in Zao (JPN) and Hinzenbach, both on the normal hill. At the Olympics, the Salzburg native, a medal contender, missed the podium.
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